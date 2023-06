Highlights e gol Italia-Colombia 3-1 | Mondiale Under 20 2023 VIDEO

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per i quarti di finale del20. Fantastica vittoria degli azzurrini, che aprono le danze con Casadei, raddoppiano con Baldanzi e calano il tris a inizio ripresa con Esposito. Laaccorcia le distanze con Torres ma non basta. L’vince e vola in semifinale. SportFace.

Nell'ultima partita di Ligue 1 i campioni di Francia perdono 3 - 2 contro il Clermont. Ultimo match con la maglia del Psg per Sergio Ramos, che saluta ...Ecco spiegata la decisione del designatore ma come se l'è cavata il fischietto di Ravenna nel successo per 1 - 0 dei nerazzurri Rivedi qui ile glidi Torino - Inter Torino - Inter, i ...Il video con glie idi Empoli - Lazio 0 - 2, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa la sblocca con ...

Torino-Inter 0-1: video, gol e highlights Sky Sport

L'Italia under 20 vince, convince e diverte. I ragazzi di Nunziata, dopo l'impresa contro i fortissimi inglesi agli ottavi di finale, battono 3-1 anche la Colombia e si qualificano per le semifinali d ...Minnesota – Toronto highlights e gol, ecco le immagini della sfida di MLS. Insigne torna a rendersi protagonista tra le file dei canadesi, l’ex capitano del Napoli ha sbloccato la partita al 58’. I pa ...