Guerra in Ucraina | parte l' ultimo assalto allo zar Putin

(Di domenica 4 giugno 2023) Bombe su Belgorod, in Russia. Due morti e sei feriti il bilancio dell'attacco ucraino oltreconfine. Esplosioni a Berdyansk, nella regione di Zaporozhzhia, occupata dall'esercito di Mosca. Lasi allarga ma la controffensiva non è ancora iniziata. «Sarà presto», ha annunciato ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. »Abbiamo pronte dodici brigate, attaccheremo con almeno sessantamila uomini». Ma il presidente teme che «un grande numero di soldati morirà» e per questo ha chiesto più armi ai Paesi sostenitori dell'Occidente. Missili a lungo raggio per coprire l'avanzata delle truppe e aerei da combattimento. Gli Stati Uniti hanno promesso 37 miliardi di dollari di aiuti militari all', la Gran Bratagna 4,6 miliardi di sterline e la Germania 4,2 miliardi di euro. Stuzzicato dal Wall Street Journal, Zelensky non si è lasciato andare in ...