Dopo il trionfo in FA Cup sullo United il Manchester City prepara la finale del 10 giugno contro l'Inter partendo dal recupero degli infortunati: ...Allo Stadio Ataturk di Istanbul, i nerazzurri sfideranno il City di- oggi impegnato nella finale di FA Cup contro il Manchester United - per realizzare l'impossibile: la quarta Coppa dei ...Commenta per primo La finale di Istanbul si avvicina e Inzaghile mosse per mettere in difficoltà il City di. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport parlando di Inter. L' 'Inter ha un unico pensiero conficcato in testa. È aguzzo, affusolato, ...

VIDEO / Guardiola studia l’Inter e spera di recuperare Silva e Walker fcinter1908

Il Manchester City alza il secondo trofeo della stagione dopo la Premier e sogna la tripletta con la Champions. Da Londra buone notizie: Haaland non fa gol, De Bruyne è meno scintillante e Bernardo Si ...Il Manchester City di Guardiola ha vinto anche la FA Cup e adesso può realizzare il Treble battendo l'Inter in finale di Champions League.