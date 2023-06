Guardiola | «Inter merita ma vogliamo vincere a tutti i costi»

(Di domenica 4 giugno 2023) Pep, ai microfoni ufficiali della UEFA nell’ultimo episodio di Champions League Magazine, ha parlato dell’imminente finale di Champions League frae Manchester City.– Queste le parole di: «Dal 2011 ci sono stati momenti in cui ho odiato la Champions League? No, mi ha dato tanto. La guardo da un’angolazione diversa. Negli ultimi 12 o 13 anni ho raggiunto 10 semifinali, ho disputato tre finali vincendone due. Ora è la mia quarta, mi ha dato molto, più di quello che avrei immaginato. Quanti progetti di squadre sono stati distrutti perché non hanno visto questa competizione. I club sono cresciuti crescendola, io credo che il nostro lavoro crescerà di credibilità se dovessimo. Altrimenti le cose sembreranno senza senso. Abbiamo due settimane (una, ndr) per sognare ...

Dopo il trionfo in FA Cup sullo United il Manchester City prepara la finale del 10 giugno contro l'partendo dal recupero degli infortunati: ...Commenta per primo Anche contro il Torino, l'attaccante dell', Romelu Lukaku, ha dimostrato di essere tra i calciatori più in forma della rosa, accrescendo ... Pepe Erling Haaland, che al ...Chi sarà il centravanti titolare dell'nella finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City diDzeko o Lukaku Fabio Ravezzani non ha dubbi. Il direttore di ...

Il Manchester City di Pep Guardiola che tra pochi giorni affronterà l'Inter in finale di Champions League ha vinto la FA Cup in finale contro il Manchester United. I giocatori del Manchester City sono ...Lo adoro. Mourinho ha segnato un'era allenando in posti diversi rispetto a Guardiola (Porto, Inter, Tottenham, Roma). Guardiola chiede un 9 e gli portano il miglior 9 del mondo, ma la cosa più ...