GTWC Europe | 1000km Paul Ricard | Mercedes ed Akkodis tornano a primeggiare | 8° posto per Valentino Rossi

(Di domenica 4 giugno 2023)edASPad imporsi per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Il russo, l’elvetico e l’andorrano svettano al termine di una giornata molto interessante il Pesage, rispettivamente davanti a Luca Stolz/Maro Engel/Fabian Schiller #777 ed a Patric Niederhauser /Christopher Mies /Simon Gachet (Saintéloc Junior Team #25/Audi). La#88 diASP e la vettura #777 di GetSpeed hanno dovuto piegarsi ad Audi nella prima metà dell’evento. Dennis Marshall e successivamente il nostro Mattia Drudi hanno eseguito un lavoro perfetto, la coppia di Tresor Orange 1 ha saputo fare la differenza conquistando il primato in scioltezza sulla concorrenza. La favola si spegnerà a a 3h dalla fine ...