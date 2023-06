... secondo inma staccato di 39 punti e battezzato ' fuori dai giochi ' direttamente dallo storico consulente del team Helmut Marko , che ha sentenziato come la sfidaper il ......risultati nutrono tuttora buone possibilità di conquistare uno dei primi due posti ine ... reduce dalla convincente vittoriaper 5 reti a 3 ai danni della SH Bonomi. I 3 punti ...Perde invece il punteggio di continuità nella scuola, punteggio che riguarda sia la mobilità che ladi istituto. Ricordiamo che: nelladi istituto , il ...

Graduatoria interna di istituto, docente trasferito da sostegno a posto comune: quanti punti si perdono Orizzonte Scuola

"Il governo ha bocciato gli emendamenti al decreto PA per favorire lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi 2020 integrate con gli idonei e per rivedere i parametri individuati in legge di bilanc ...