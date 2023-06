Gp Spagna | Verstappen vince dominando | Sainz quinto

BARCELLONA - Maxdomina il GP di Barcellona di F1 , e completa un weekend semplicemente perfetto: dopo la pole position, infatti, il pilota olandese della Red Bull non lascia mai la prima posizione e si ...L'olandese della Red Bull precede le Mercedes di Hamilton e Russell. Quinta la rossa di Sainz, Leclerc solo undicesimo Maxvince il Gp di, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 , e continua a dominare la stagione. La Ferrari si accontenta del quinto posto di Carlos Sainz mentre Charles ...Maxha vinto il Gran Premio di, settima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Per il pilota della Red Bull, che ha dominato la corsa sul circuito del Montmelò, è il quinto successo ...

F1, Gp Spagna in diretta: Verstappen vince davanti a Hamilton e Russell. Corriere della Sera

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna, al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, nella quale il campione del mondo in carica e leader della ...A caldo, Max ha reso merito al team: "E' un grande piacere guidare una macchina come la nostra, oggi lo abbiamo di nuovo dimostrato. Abbiamo visto molte strategie differenti in pista, ma credo che per ...