GP Emilia-Romagna | Superpole Race SBK | qualcuno fermi Bautista!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) Ancora e ancora. Senza sosta e senza essere mai sazio davvero. È incredibile, fin qui, la stagione che Aruba Ducati sta mettendo in piedi in questo Mondiale 2023 di Superbike. Durante ladel GP, ospitato dal tracciato di Misano, Alvaro Bautista ha fatto nuovamente la voce grossa andando a vincere anche questa contesa. Il campione del mondo spagnolo ha avuto più filo da torcere, questa volta, grazie all’ottima prestazione di Toprak Razgatlioglu su Yamaha (e promesso sposo di BMW) che ha provato a fare del suo meglio per contendere la vittoria al numero uno. Ma “il meglio” per chiunque in questo frangente di stagione si ferma sul secondo gradino del podio. Perché il primo è perennemente occupato dall’iberico, cannibale stagionale. Terzo Michael Rinaldi sull’altra moto di Borgo Panigale. Bene ...