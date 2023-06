Gp di Spagna | Sainz è secondo in griglia dietro Verstappen | “Il risultato migliore”

(Di domenica 4 giugno 2023) Barcellona – Il solito Max, con l’ennesima pole position stagionale, ed una Ferrari luci e ombre in una qualifica dove non sono mancati i colpi di scena. Il tutto a partire dai primi minuti con la paura del possibile arrivo della pioggia ed una beffarda bandiera rossa (incidente Albon) a rischiare di scompaginare i piani dei team. Poi alla fine della Q1 ecco la prima grande sorpresa con l’eliminazione della Ferrari di Charles Leclerc che partirà in penultima posizione sulladel Gran Premio di. Solo undicesima la Red Bull di Sergio Perez fuori in Q2, mentre a risollevare le sorti di Maranello ci pensa Carlosche di fronte al suo pubblico è bravissimo guadagnandosi una preziosa prima filasolo al campione del mondo olandese. Ottima terza piazza per la McLaren di ...

Al suo fianco la Ferrari di, terzo Norris su McLaren. Qualifiche da dimenticare per Leclerc , uscito nel Q1 e 19°. Dove vedere il Gp diIl Gp diverrà trasmesso in diretta ...L'altra faccia della medaglia in casa Maranello è quella di Carlos, che scatterà dalla prima in fila nel suo GP di casa. Cosa aspettarsi dal GP diQui, nel 2016, Max Verstappen vinse la ...Ferrari al secondo posto con, solo 19esimo il monegasco La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position nel Gp di2023. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula ...

F1 Spagna, prima fila Ferrari con Sainz: pole Verstappen, disastro Leclerc Corriere dello Sport

da Barcellona, SpagnaC'è delusione in casa Mercedes per quanto accaduto nelle qualifiche in Spagna. Lewis Hamilton non è riuscito a fare meglio della quinta posizione, ma scatterà comunque dalla secon ...Max Verstappen ha conquistato una bella quanto inarrestabile pole position, imponendo ancora una volta il suo sigillo su un weekend che sembra avere un destino già scritto. Alle sue spalle prenderà il ...