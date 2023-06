GP di Spagna | le pagelle | Verstappen cannibale | ma le Mercedes splendono Ferrari spente e in ritardo | Sainz Jr fa meglio di Leclerc

Queste ledel gran premio di, ottava prova del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Montmeló , Max Verstappen sulla Red Bull strappa la vittoria numero 5 in stagione. Dietro al bi - campione del ...LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA Ledelle qualifiche del GP di2023 Max Verstappen, voto 10 Superiorità evidente, a tratti mortificante per la concorrenza ma anche per il compagno di ......lavorando sodo " ha spiegato il team principal della Ferrari proiettandosi verso il GP, in ... Vasseur non sorride: "Gara caotica, abbiamo provato a rischiare" F1 GP Monaco 2023, ledi ...

GP di Spagna, le pagelle: Verstappen cannibale, ma le Mercedes splendono. Ferrari spente e in ritardo, Sainz J leggo.it

Queste le pagelle del gran premio di Spagna, ottava prova del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Montmeló, Max Verstappen sulla Red Bull strappa la vittoria numero 5 in stagione. Dietro ...Settimo tempo nelle Libere 2 per Carlos Sainz a Barcellona, ma gli aggiornamenti portati dalla Ferrari sembrano essere migliorativi dal punto di vista del passo gara, il vero tallone d'Achille della ...