Gp di Spagna | le Ferrari lontane dal podio Leclerc | “Inconsistenti”

(Di domenica 4 giugno 2023) Max Verstappen ha vinto il Gp di, settima prova del Mondiale di Formula. E’ il quinto successo stagionale dell’olandese della Red Bull, che ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Quinto posto per ladi Carlos Sainz, alle spalle di Sergio Perez, quarto. Charles, partito dalla pit lane, ha chiuso undicesimo. Il sesto e il settimo posto sono stati conquistati dalle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. A punti sono andati anche Esteban Ocon (Alpine), Guanyu Zhou sull’Alfa Romeo, e Pierre Gasly (Alpine), che ha resistito nel finale all’attacco delsta. Ordine d’arrivo e classifiche del Gp didi Formula 1, settima prova del mondiale, disputato sul circuito del Montmelò. 1.Max Verstappen (Ola/Red Bull) in ...

IN ALTO MARE - Il Gp di2023 , che, in virtù della presenza dei diversi curvoni veloci rappresenta una vera e propria cartina tornasole per le potenzialità delle monoposto, oltre ad ...smarrita È una Rossa fin troppo riconoscibile quella della, afflitta dai problemi ormai noti. Nel confronto con Red Bull non vi sono stati significativi passi in avanti o indietro, con ......(Williams) e Charles Leclerc (), partiti invece dalla pit - lane, hanno iniziato la gara rispettivamente su Medium e P Zero White hard. Strategie imprevedibili nel Gran Premio di, ...

Formula 1, Verstappen vince il GP Spagna, Ferrari delude, Mercedes risorge: classifica aggiornata e ordine d'arrivo Fanpage.it

Con la vittoria in Spagna, Verstappen si porta a un solo successo dai 40 di Senna e stacca Perez in classifica. Con il secondo posto, Hamiltn si porta 69 punti, accorciando il distacco da Alonso a ...Max Verstappen ha vinto il GP di Spagna, settima tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito del Montmelò a Barcellona. Gran Premio impeccabile per il Campione del Mondo, che si conferma ins ...