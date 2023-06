Combattimenti sono in corso tra "sabotatori" e forze russe nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, nella regione russa di Belgorod, confinante con l'Ucraina. Lo annuncia ildella regione Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass. "Gruppi di sabotaggio e ricognizione si sono infiltrati. I combattimenti sono in corso a Novaya Tavolzhanka. Spero saranno eliminati", ......russi filo - ucraini che combattono a Belgorod hanno chiesto un incontro proprio al... Una situazione esplosiva che si sta verificando su territorioe che può portare ripercussioni nel ...... ha dichiarato l'esercitoin una nota. Le difese aeree ucraine hanno distrutto tutti i ... lo ha reso noto su Telegram ildella regione, Vyacheslav Gladkov. "Ad oggi abbiamo più di ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Governatore russo: «Combattimenti in corso a Belgorod» Corriere della Sera

Belgorod è la nuova Bakhmut A quanto pare sì. Si intensificano le attività belliche in quella regione tanto sconosciuta quanto importante per Mosca e Kiev. Al momento, ...Combattimenti sono in corso tra "sabotatori" e forze russe nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, nella regione russa di Belgorod, confinante con l'Ucraina. Lo annuncia il governatore della regione Vyac ...