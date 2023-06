Gosens | visita a Bergamo per vedere l’ultima dell’Atalanta

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa domenica sera c’ègiornata di campionato. Tra le squadre che scenderanno in campo c’è anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata contro il Monza. Un giocatore dell’Inter asecondo Sky Sport. ULTIMA – Robinsi è spostato quest’oggi in quel disecondo Sky Sport. Il calciatore dell’Inter, dopo aver giocato da titolare con il Torino in trasferta, è andato al Gewiss Stadium per la domenica sera. Questa sera l’Atalanta festeggerà il ritorno in Europa, in caso di vittoria col Monza sarà Europa League.ha avuto piacere insieme a Remo Freuler, ora al Nottingham Forest, nel tornare nel suo vecchio stadio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...