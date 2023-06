Golf | prima vittoria in carriera per Tom McKibbin Il nordirlandese si aggiudica il Porsche European Open

(Di domenica 4 giugno 2023) Iisti del DP World Tour si mettono alle spalle la settimana di fatiche archiviando il quarto ed ultimo round del(montepremi due milioni di dollari). Il serratissimo finale ha sorriso a Tom. Il giovanecoglie il suo primo successo da professionista chiudendo la kermesse tedesca con lo score complessivo di -9 (28e colpi).si congeda dal torneo con un solido -3, rispedendo al mittente le minacce costituite dai padroni di casa Marcel Siem e Maximilian Kieffer, entrambi al secondo posto a due lunghezze dal vincitore, in compagnia del francese Julien Guerrier. Quinta posizione con il punteggio di -5 per il transalpino Frederic Lacroix, seguito a -4 dallo svedese Alexander Bjork, dal danese John Axelsen, dallo ...

A 117 giorni dalla Ryder Cup italiana, in programma dal 29 settembre all'1 ottobre a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, il movimento azzurro, come sottolineato dal presidente ...