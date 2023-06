(Di domenica 4 giugno 2023) Il caso Metropol assomiglia sempre di più a una matrioska che ogni giorno riserva una sorpresa. Nella bambolina di ieri abbiamo trovato la notizia che un giornalista, Giovanni Tizian, l’autore del Libro nero della, era in stretti rapporti con l’avvocato massone Gianluca Meranda che ha portato avla trattativa per la compravendita di petrolio russo denunciata dallo stesso cronista. Ma oggi, aprendo la seconda bambolina, scopriamo che il 18 ottobre 2018, al Metropol, c’erano anche deglidei servizirussi. Ma non erano nascosti dietro a una colonna a controllare quel che accadeva. No, travestiti da petrolieri erano seduti proprio di fronte a Meranda, all’ex portavoce di Salvini Gianluca Savoini e al bancario toscano in pensione Francesco Vannucci. Una ...

spettacoli di strada d'avanguardia, il teatro impegnato politicamente, musica e poesia pro - ... non abbiate paura di loro!', finendo per essere prima ripreso daglidi polizia e poi portato ...I primi rilievidella polstrada di Avellino stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica. Essenziale per accertare responsabili, sarà il recupero del bus che si è ribaltato. Un'autogrù ...Incidente autonomo senza feriti in via Milano, a Biella, in prossimità del ponte sul torrente Cervo. È successo stamattina, intorno alle 11: sul posto, oltre aglidella Polizia Locale peraccertamenti di rito, anche i sanitari del 118 per l'assistenza al conducente. Sembra che non abbia riportato ferite. g. c.

Gli agenti segreti di Putin al tavolo con l'agente anti-Lega dell'«Espresso» La Verità

Sabato sera di follia alla fontana di Trevi, dove una donna è prima entrata nel vascone e poi ha preso a schiaffi e calci gli agenti della polizia locale ...Oggi, Prime Video ha rilasciato il teaser del prossimo capitolo nello Spyverse di Citadel, Citadel: Diana, con protagonista Matilda De Angelis (The Undoing). Citadel: Diana è ideato, prodotto e realiz ...