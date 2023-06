Giulia Tramontano | le parole di Luciano Spalletti sulla ragazza incinta uccisa dal fidanzato

Leggi su tvzap

(Di domenica 4 giugno 2023) L’omicidio disenza dubbio è uno dei delitti più brutali mai sentiti in Italia.è stata ritrovata morta a Senago, in provincia di Milano: ilAlessandro Impagnatiello ha spiegato ai carabinieri dove si trovava il cadavere. Dopo giorni di silenzio dove sembrava chepotesse essersi allontanata spontaneamente, il 30enne ha confessato di averla. Oltre all’orrore di un ennesimo femminicidio c’è un aggravante:eraal settimo mese. Da personaggi televisivi al mondo dello sport: nessuno ha potuto non citare l’atroce delitto. Tra questi anchel’allenatore del Napoli. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Omicidio di...