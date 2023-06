Giulia Tramontano | le parole di Luciano Spalletti | “Chi uccide una donna è un perdente”

Umberto Galimberti commenta le parole della madre dell'assassino di, Alessandro Impagnatiello, in diretta su La7 a 'In ...La morte dinon è solo una tragedia per la giovane donna di 29 anni, ma anche per il bambino mai nato che avrebbe portato gioia nella ...... l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di chiudere l'incontro con i giornalisti ricordando con poche parole, la ragazza incinta al settimo mese, uccisa dal fidanzato....

Impagnatiello e il whatsapp a Giulia Tramontano 2 giorni prima dell'omicidio: «Che madre sei se vuoi che ci se leggo.it

La ragazza italo-inglese con cui Alessandro Impagnatiello aveva una relazione non si fidava di lui, e per questo non lo aveva fatto entrare in casa sua dopo l'omicidio di Giulia Tramontano, ...Durante la conferenza stampa alla vigilia dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di chiudere l'incontro con ...