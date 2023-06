Giulia Tramontano | l' amante del fidanzato-assassino Alessandro Impagnatiello | Avevo paura di lui | anche i miei colleghi erano preoccupati

L'artista nuorese Nicola Urru ha dedicato una delle sue sculture di sabbia ae al suo bambino sulla spiaggia di Platamona (Sassari). Nell'opera la ragazza viene rappresentata simbolicamente mentre si guarda il pancione, come in una delle sue foto diffuse dopo ...L'artista nuorese Nicola Urru ha dedicato una scultura di sabbia a, la ragazza di 29 anni incinta al settimo mese uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello il 27 maggio. L'opera è comparsa sulla spiaggia sarda del Terzo Pettine di ...La vergognosa ipocrisia della tragedia di Senago: per la legge non esiste il figlio cheportava in grembo da sette mesi. L'essere umano però è tale dal momento del concepimento e come tale deve essere trattato, con tutti i suoi diritti. I delitti sono quindi due.

Omicidio Giulia Tramontano, l’altra compagna di Impagnatiello: “Avevo paura di lui” Sky Tg24

(LaPresse) - «La gente è rimasta molto scossa dal delitto di Senago, anche per come si sono svolti i fatti, soprattutto perché non ci si spiega come si possa arrivare a ...Un omicidio e un procurato aborto, considerando che Giulia Tramontano, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, era al settimo mese di gravidanza. E poi l’accanimento sul cadavere ...