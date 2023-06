Giulia Tramontano | il questore di Milano Giuseppe Petronzi | Esiste un sottobosco di fragilità | vigileremo di più contro la violenza sulle donne

(Di domenica 4 giugno 2023) All’inizio della settimana un sedicenne che ha accoltellato la professoressa in classe; l’altro ieri la scoperta del brutale omicidio di, incinta al settimo mese. Sotto l’immagine patinata e scintillante di unamodaiola e vincente, scorre un fiume di diseguaglianze e disagio

La morte dinon è solo una tragedia per la giovane donna di 29 anni, ma anche per il bambino mai nato che avrebbe portato gioia nella ...... l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di chiudere l'incontro con i giornalisti ricordando con poche parole, la ragazza incinta al settimo mese, uccisa dal fidanzato....Il caso di, assassinata mentre era incinta di sette mesi dal reo confesso fidanzato Alessandro Impagnatiello , continua a scuotere l'opinione pubblica. Anche Michelle Hunziker ha voluto ...

Impagnatiello e il whatsapp a Giulia Tramontano 2 giorni prima dell'omicidio: «Che madre sei se vuoi che ci se leggo.it

Durante la conferenza stampa alla vigilia dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, l'allenatore Luciano Spalletti ha deciso di chiudere l'incontro con ...Forse non aveva premeditato l’assassinio di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta di sette mesi, come ha stabilito il Gip nel decreto di convalida del fermo. Ma di certo Alessandro Impagnatiello ha ...