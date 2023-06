Giulia Tramontano | i messaggi che l’assassino le inviava dopo la morte

(Di domenica 4 giugno 2023), icheleper dissimulare il suo coinvolgimento nel delitto Agli atti dell’inchiesta, che vede coinvolto Alessandro Impagnatiello per l’assassinio die del bambino che portava in grembo, ci sono anche i numerosi sms cheha inviato aper dissimulare il proprio coinvolgimento nelladella giovane. Si tratta diche l’uomo avrebbe inviato a, ma la giovane era già stata uccisa da lui. Il contenuto di questiè stato riportato dal Corriere della Sera: «Tata. Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così (emoticon delle mani che ...

"Ma che madre sei!".aveva scoperto dei tradimenti e delle menzogne del fidanzato Alessandro Impagnatiello e aveva deciso di lasciarlo. "Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già ...Impagnatiello ha confessato di avere ucciso la sua compagna,, di lui incinta di sette mesi. Ha raccontato di avere in corso un'altra relazione con un'altra donna, che, invece, ...Nel video i "print screen", le immagini, delle chat inviate da Alessandro Impagnatiello a, ed intercettate dagli investigatori che sono entrate nella documentazione probatoria che ha portato all'arresto del giovane. Si tratta di "falsi messaggi", per depistare gli ...

Omicidio Giulia Tramontano, gli ultimi messaggi del fidanzato alla 29enne uccisa: "Che madre sei" Virgilio Notizie

Giulia Tramontano, i messaggi che l'assassino le inviava per dissimulare il suo coinvolgimento nel delitto della compagna ...Il 30enne Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, la compagna incinta di sette mesi, quattro giorni prima del ...