Giulia | le chat dell’orrore | “Baby | batti un colpo” | ma lui l’aveva già uccisa

Chi è entrato in macchina', chiede ripetutamentesulleagli atti degli inquirenti. E lui: 'Non è salito nessuno nella mia macchina. Non so proprio cosa dire, baby! Giuro!'. 'Rispondi ...Lasu Whatsapp tra Impagnatiello eè agli atti dell'inchiesta per l'omicidio pluriaggravato, soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. "Io non voglio più ...Messaggi alla compagna che aveva già assassinato. E ancora: Alessandro Impagnatiello ha mandato messaggi anche dal cellulare diTramontano di cui ava già bruciato ...

Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello, le chat degli ultimi ... IL GIORNO

Giulia Tramontano aveva scoperto dei tradimenti e delle menzogne del fidanzato Alessandro Impagnatiello e aveva deciso di lasciarlo. “Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già divid ...La prima confessione del tradimento, a gennaio 2023. Il tentativo di abortire, fallito perché superati i termini di legge. Rotture e riappacificazioni continue. In mezzo, sospetti, insulti, minacce e ...