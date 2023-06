Giro del Delfinato 2023 | finale spettacolare per la prima tappa | vince Christophe Laporte su Matteo Trentin

(Di domenica 4 giugno 2023) Mette subito un timbro la Jumbo-Visma in avvicinamento al Tour de France.per ildele successo peral termine di una frazione scoppiettante conclusa sul traguardo di Chambon-sur-Lac. Terza affermazione in stagione per il transalpino che ha beffato l’azzurro, perovviamente anche la Maglia Gialla di leader. Subito pioggia nellafrazione, con Ethan Hayter a farne le spese: doppia caduta per l’uomo della Ineos Grenadiers costretto al ritiro. Cinque corridori hanno costituito la fuga di giornata: Dorian Godon (AG2R Citroën Team), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Brent Van Moer (Lotto Dstny), Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) e ...

Dominio totale di Max Verstappen, in testa dal primo all'ultimo e vincitore anche a Barcellona, settimo appuntamento mondiale di Formula1. Sul podio le redivive Mercedes di Hamilton e Russell, che precedono l'altra Red Bull di Perez. Quinto Sainz con la Ferrari, ottavo round Mondiale di Formula 1 2023. L'olandese della Red Bull Racing ha messo in bacheca il suo quarantesimo successo nel circus dopo aver condotto la corsa dal primo all'ultimo, senza ...

