Giornata dello sport | calcio senza barriere | presente il ministro Abodi

(Di domenica 4 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dellanazionalela Municipalità I di Napoli, su iniziativa dell’assessore alloe alle politiche sociali Benedetta Sciannimanica, esponente di Europa Verde, con il pieno sostegno della presidente di Municipalità, Giovanna Mazzone, e la collaborazione della commissione giovani, ha organizzato una mattinata dedicata all’inclusione con l’iniziativa “”. Al campetto del Molosiglio, gli atleti dell’associazione “Napoli for special” si sono sfidati in una partita amichevole alla predelper loAndrea. “Loè inclusione, non solo agonismo e competizione.Praticare un’attività ...

Già nella conferenza stampa prima dell'ultimadi campionato aveva espresso la sua malinconia della città e di tutto l'ambiente. Intanto nella serata di sabato ne ha approfittato per una ...AJACCIO (FRANCIA) - Ai fini della classifica Ajaccio - Marsiglia di Ligue 1 , ultimadi campionato, contava zero. Eppure la sfida, vinta dai padroni di casa 1 - 0, è stata rovinata sugli spalti da un gesto vergognoso: un bambino di 8 anni, Kenzo, e la sua famiglia sono stati ...ROMA - Ultimatutta da gustare per gli ultimi verdetti del campionato. E, se nella parte alta della classifica va completata la griglia europea, in basso c'è da determinare chi sarà la terza retrocessa ...

Dipartimento per lo Sport - Giornata nazionale dello sport Dipartimento per lo sport -

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La Serie A è in campo per la 38a giornata. Queste sono tutte le scelte sui convocati, squadra per squadra e in aggiornamento. Out sia Boga che Demiral nell’Atalanta. L’attaccante non ha recuperato ...