Giorgio Pisanò | lo scrittore missino che ha ispirato Giampaolo Pansa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) È stato un soldato, è stato un giornalista, è stato unoed è stato un politico. Sempre senza nessuna paura di schierarsi dalla parte più scomoda. Questo è stato, che aderì a vent'anni alla Repubblica sociale italiana per poi diventare, tra l'altro, senatore del Msi per cinque legislature, direttore del Candido (da lui rifondato) e autore di libri di successo come “Sangue chiama sangue”, “La generazione che non si è arresa”, “Storia della guerra civile in Italia (1943-194)”, “Gli ultimi in grigioverde” e “Gli ultimi cinque secondi di Mussolini”. Negli anni Novanta, infine, era diventato famoso anche per aver fondato un piccolo partitino, il Movimento Fascismo e Libertà, che per il suo nome aveva fatto infuriare gran parte della sinistra. Morto nel 1997,negli ultimi anni è stato un po' ...