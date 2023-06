Giorgio Panariello | chi è l’ex compagna Elena Metti | “La storia più importante e lunga fin’ora”

(Di domenica 4 giugno 2023)ha avuto unacon, durata ben diciassette anni, seguita da quella con Elisa Isoardi, conduttrice Rai ed ex finalista di Miss Italia, nel corso del 2008. Negli ultimi tempi è stato ripetutamente oggetto di gossip, stroncati infine dall’ufficializzazione della sua relazione con Dalila Frassanito, terminata pure quest’ultima. Oggi sembra innamoratissimo della giovane fidanzata Claudia Claudia Maria Capellini è la fidanzata di, il comico e attore toscano. 25 anni di differenza tra i due, ma non è mai stato un problema visto che la coppia è più innamorata che mai! Da diverso tempo, infatti,e la bella Claudia Maria fanno coppia fissa anche se sono restii a mostrarsi ...

... che andrà in onda su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00 Durante questa puntata tra gli ospiti segnaliamo, Teo Teocoli e Marco Masini. Sarà proprio un'intervista a...Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier apre la sua Domenica In con una intervista inedita e sorprendente ai toscanie Marco Masini , in partenza il 12 luglio ...E ancora: Antonello Venditti, Francesca Michielin , Mario Biondi , Gianna Nannini , Pooh , Aida Garifullina e. Il Volo su Canale 5 con 'Tutti per uno': anticipazioni del 3 giugno ...

«Domenica In» con la verve di Giorgio Panariello, Marco Masini e Teo Teocoli La Gazzetta del Mezzogiorno

Ecco tutti gli ospiti della puntata di Domenica In del 4 giugno 2023 intervistati da Mara Venier, Giorgio Panariello ...Panariello e Masini protagonisti a "Domenica In" nel primo pomeriggio su Rai 1. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Elettra Lamborghini.