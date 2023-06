Gigi D’Alessio e la romantica dedica d’amore per Denise Esposito | chi è la fidanzata del cantante

(Di domenica 4 giugno 2023) Chi è, ladiChi è, ladialla quale ilhato una canzone nel corso del suo concerto a piazza del Plebiscito a Napoli e andato in onda su Rai 1 nella serata di sabato 1 giugno? “Ho scritto una canzoneta alla persona che amo, ma le canzoni sono di tutti e ora è un po’ anche vostra” ha dichiarato sul palco l’interprete prima di cantare il brano Si te sapesse dicere.non ha fatto esplicitamente il nome di, ma è chiaro che si riferisse a lei dal momento che la ragazza, di ...

Ci saranno tanti attori come Silvio Orlando, Alessandro Siani, Paolantoni, Izzo, Laurito, Autieri, e poi, Avitabile, Arisa, Emma, Noa, che è appena atterrata da Tel Aviv'. Premiazione ...... i suoi 50 anni di attività professionale, organizzato in una grande festa live sul palco con ospiti grandi artisti come Marco Masini, Stefano'Orazio, Fio Zanotti, Luca Carboni,, ...GLI OSPITINoa Clementino Nino'Angelo Emma LDA Arisa Stash Enzo Avitabile e ancora Silvio Orlando, Alessandro Siani, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Marisa Laurito e Serena ...