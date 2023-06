Gigi D' Alessio e la dedica toccante per la fidanzata

(Di domenica 4 giugno 2023) Di nuovo papà il mitico cantante napoletanoD'si è lasciato andare a una teneradirettamente per lache ha toccato i suoi tanti fan sintonizzati in diretta sulla Rai.

Un gran romantico lo è sempre stato,D'. Basta esaminare la sua lunga carriera di cantante fra neo melodico e pop, o ascoltare anche senza troppo attenzione i testi della sue canzoni , praticamente sempre orientate a ...Ospite al concerto diD': "A guardarvi da questo palco togliete il fiato. Ogni volta che vi incontro mi abbracciate d'amore". Db Napoli 07/05/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Fiorentina / foto ...Non soltanto nelle prime due serate, riprese da Raiuno per uno show di grande successo di share,D'ha ospitato sul palco di piazza del Plebiscito i suoi 'friends'. Venerdì lo ha raggiunto Malika Ayane con cui ha diviso il duetto miniano di 'Grande grande grande'. Ieri sera, invece, ...

Serena Rossi, chi è, età, fidanzato, separazione dal figlio: l'attrice al concerto di Gigi D'Alessio per i 30 ilmessaggero.it

Di nuovo papà il mitico cantante napoletano Gigi D'Alessio si è lasciato andare a una tenera dedica direttamente per la fidanzata che ha toccato i suoi tanti fan sintonizzati in diretta sulla Rai.Nuovo bagno d'affetto per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è salito sul palco di piazza Plebiscito durante l'ultimo concerto della serie di Gigi D'Alessio. L'allenatore azzurro è stato accolto ...