Gigi D’Alessio | dai debiti enormi al cancro ai polmoni scoperto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 giugno 2023)Il cantautore partenopeo ha costruito negli anni una fama incredibile, ma dietro una carriera fatta di lusso e successo, si nasconde un lato oscuro della sua vita.è sicuramente uno tra gli artisti italiani, che grazie al suo talento è riuscito a farsi conoscere e apprezzare, non solo in Italia, ma a livello internazionale. Il cantautore ha venduto la bellezza di 26 milioni di dischi in tutto il mondo; successi con cui è riuscito a trasferire tutta la sua passione in fusione con le vocalità della sua terra d’origine. Sin da ragazzo ha sempre avuto la vocazione per il canto, tanto che inizia ben presto a frequentare il conservatorio di Napoli, uno tra i più difficili – nonché prestigiosi – in Italia. Per guadagnarsi da vivere, lavorava in contemporanea come cantante per ...