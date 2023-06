Giacomo Urtis sbarca a Palermo | “A Ballarò uno mi ha detto | bella fi*a”

(Di domenica 4 giugno 2023) Weekend siciliano per. Il chirurgo plastico dei vip ha raccontato il suo viaggio da Milano a Punta Raisi Perizona Magazine.

, il nuovo ritocchino al volto fa discutere i follower sui social. ' Sto recuperando baby ', scrive nell'ultimo post l'ex protagonista del Grande Fratello. Dopo aver rimodellato l'intero ...non è mai contento del proprio aspetto: pensa sempre a come migliorarsi ulteriormente coi ritocchini. Il medico di tanti vip si è sottoposto a un altro intervento di chirurgia estetica. ...è atterrato a Palermo dove trascorrerà qualche giorno in compagnia di amici e ha documentato il prima, il durante e il dopo del suo viaggio da Milano alla Sicilia . Il chirurgo plastico ...

Giacomo Urtis, il nuovo intervento estetico Lip Lift non convince i fan: «Sembri Loredana Lecciso» leggo.it

Giacomo Urtis, il nuovo ritocchino al volto fa discutere i follower sui social. «Sto recuperando baby», scrive nell'ultimo post l'ex protagonista del Grande Fratello.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...