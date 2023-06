GF Vip | ex vippone commenta la rottura tra Daniele e Oriana

L'exnasce a Genova nel 1989 e si laurea in Economia e Finanza per poi mettere in pratica ... È appassionato di sport e molto attivo sui social: l'esperienza al Grande Fratellolo aiuta ad ...Il medico estetico dei45enne ha voluto concedersi labbra nuove Un altro stravolgimento per l'ex '' che pensa sempre a come migliorarsi Giacomo Urtis non è mai contento del proprio aspetto: pensa sempre a come ...Intorno a loro tanti altri, accorsi al party dedicato all'estate e alla collezione dei ... Al dj set l'ex di Uomini e Donne eDavide Donadei , insieme a Stefano Coco. Il tempo scorre in ...

Gf Vip 7, nuova importante avventura professionale per un ex Vippone Isa e Chia

In un'intervista radiofonica un ex concorrente del GF Vip 7 ha commentato la fresca rottura tra Daniele e Oriana ...Ecco chi è il concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip che ha scelto di lasciare momentaneamente il mondo della tv e dello spettacolo ...