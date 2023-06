Gf Vip | Antonella Elia spiega perché lei e Pietro Delle Piane non si sposano

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 giugno 2023)si è raccontata in una lunga intervista per il Corriere della Sera, partendo dalla sua infanzia, segnata dalla perdita di entrambi i genitori. “Mia mamma è morta quando avevo un anno“, ha esordito la showgirl,ndo poi di aver vissuto con i nonni fino ai sei anni, quando il padre decise di portarla con sé. Mio papà — che per me era un perfetto estraneo, mi veniva a trovare ogni tanto — ha deciso di portarmi a vivere con lui, forse per gelosia nei confronti di chi mi cresceva, ed è stato un grande strappo. La nonna era mia mamma per me. Mi ha portato in una casa che era bella, ma allo stesso tempo triste e buia, dove si sentiva il vuoto della perdita di mia madre. Circa nove anni dopo, ecco che anche il padre ha perso la vita, in un incidente stradale, cosìscelse di andare via di casa ...