GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi incontra i fans | le parole che lasciano il segno

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip, i fan dihanno realizzato il loro sogno. Quale?re di persona la propria beniamina. La schermitrice, non a caso, ha realizzato un incontro programmato a cui hanno preso parte numerosi supporters. Con lei non poteva mancare Edoardo Donnamaria e insieme si sono prestati a foto e momenti di ilarità. Tra bellissimi regali e dediche speciali, la gieffina ha spesodavvero emozionanti. Grande Fratello Vip 7:i fan Non ci sono dubbi chesia stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Uscita dalla casa più spiata d’Italia solo a causa dell’appello della madre, la ...

Il prossimo 1° novembre compirà 58 anni, ed è in splendida forma. Chi frequenta abitualmente i social avrà notato che in questi giorni su Instagram impazza la dieta diElia . La showgirl infatti ha inaugurato una rubrica chiamata semplicemente 'Pillole antonelliane', in cui dà consigli di varia natura su come vivere meglio. Tra questi non potevano mancare ...... ha costruito l'immagine della svampita tutta smorfie e gaffe - lei stessa nell'intervista non esita a definirsi "oca" - perché è quel che le veniva naturale:gode di una genuinità e di una ...La conduttrice, insieme adElia, nel talk di Rai2 curava una rubrica fissa dal titolo ... la Volpe è approdata a Mediaset prima come concorrente del Grande Fratelloe poi come opinionista ...

Gf Vip, anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi TGCOM

La grande mole di affetto raccolta dopo il GF Vip ha emozionato Antonella Fiordelisi: la showgirl in lacrime dopo l'ultimo incontro con i fan ...Un gesto di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi ha fatto arrabbiare alcuni fan. Ecco il video.