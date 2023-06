Gevi Napoli | stesso modello della squadra di calcio per vincere in LBA?

(Di domenica 4 giugno 2023) Replicare ilvincentedicittà che, in questa stagione, si è tolta l’enorme soddisfazione dilo scudettoSerie A soverchiando tutta la concorrenza. Sono altri, per adesso, gli orizzonti diche è riuscita a salvarsi dalla retrocessione nelle ultime battute di questa Lega Basket A confermando la massima categorianostra pallacanestro. Intanto, i campani attendono di ufficializzare il nuovo coach e il direttore sportivo cercando di costruirsi, piano piano, un futuro sempre più importante nel panorama del basket nostrano., parola all’amministratore delegato “Il mio metodo di lavoro divide in club in ...

... tracciando l'indirizzo tecnico della squadra con esperienza, sensibilità e grande professionalità', queste le parole delle società per ringraziare Gracis, in procinto di accasarsi alla. .... Il restyling in casaè iniziato con l'arrivo di Alessandro Dalla Salda nel ruolo di amministratore delegato ed è proseguito con l'annuncio dell'uscita dall'organigramma societario per Alessandro Bolognesi . Il ...Dopo la presentazione ufficiale del nuovo a.d. della societa' Dalla Salda, ora pienamente operativo, ieri laBasket, ha comunicato di avere esercitato la clausola di uscita dal rapporto di collaborazione (in scadenza giugno 2024) col d.s. Alessandro Bolognesi,che dopo tre anni lascia il club ...

Treviso basket, il ds Andrea Gracis passa alla Gevi Napoli La Tribuna di Treviso

Intervistato da “Cronache di Napoli”, il nuovo amministratore delegato Alessandro Dalla Salda ha parlato del suo metodo di lavoro e dei primi passi che sta compiendo nella GeVi: “Il mio metodo di lavo ...Con “fame” e determinazione, anche in gara 2 la Virtus Segafredo Bologna non ha concesso spazio alla Bertram Yachts Tortona e disputando un incontro quantomai preciso e solido è andata in maniera conv ...