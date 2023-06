Genitori si addormentano con il figlio neonato nel letto e lo soffocano | il piccolo resta cieco e con danni al cervello La mamma | “Non avremmo mai dovuto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Non trovano pace Breanna Brown, 22 anni e suo marito Ezell Brown, 23. I due si sono addormentati tenendo nelcon loro ildi 5 mesi Karvion e, nel sonno, l’hanno involontariamente schiacciato, soffocandolo. Il bimbo si è salvato per miracolo ma la mancanza d’ossigeno gli ha causatopermanenti: è rimasto infattie ha riportatoal. Come riferisce l’Independent che dà la notizia, i due giovanistavano affrontando una notte in bianco a causa dei pianti delche non riusciva a prendere sonno, forse per una colica. Così i due hanno deciso di adagiare il bimbo nelcon loro, nel tentativo di fargli prendere finalmente sonno. Peccato che, insieme a lui, si siano ...