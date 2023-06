Gandino | inaugurata la panchina gigante | vista mozzafiato sui laghi d’Iseo e d’Endine

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023) Un’insperata finestra di sole ha salutato domenica 4 giugno l’inaugurazione in Valdelladel Doppio Lago, installata sulle alture della Sparavera in territorio die affacciata su Lagoe Lago, non lontano dal Rifugio Museo della Malga Lunga. Laè raggiungibile con una comoda escursione, dopo aver lasciato l’auto nelle aree di parcheggio di Peia Alta oppure, in quota, nella zona di Valpiana, salendo da(necessario il Gratta & Sosta) lungo la strada carrabile. La nuovafa parte del Big Bench Community Project nato dall’idea del designer americano Chris Bangle (artefice negli anni ’90 della Fiat Coupé) che nel 2010 creò la prima...