(Di domenica 4 giugno 2023) Inizia ladellanelladelitaliano. Due finaliste al debutto nella sfida decisiva per il titolo: le abruzzesi del, che in semihanno fatto fuori le cugine plurititolate del Pescara, e il, che ha eliminato nientemeno...

La promozione è stata conquistata nel match di trasferta al PalaBruno di Mestre contro il... Duro lavoro La promozione inA2 non solo premia il duro lavoro della squadra, ma valorizza ...Finisce così, con lache si prolunga a gara 3. NAPOLI- FELDI EBOLI 2 - 5 (0 - 3 p.t.) NAPOLI: Pietrangelo, F. Perugino, Rafinha, Mancha, Fortino , De Luca, Arillo, Honorio, ...Ecco il primo colpo di mercato: Vito De Luca è un nuovo giocatore dellaSavigliano. Classe 2003, laterale e ultimo, è reduce dalla formativa esperienza con l'Elledì Fc nel campionato diA2, ed è ora pronto a misurarsi con il campionato diC1, a cui ...

Futsal, Serie A Femminile, finale scudetto Tikitaka Francavilla - Bitonto: dove vedere la partita in diretta Today.it

TERNI Tutta una stagione in una sola partita. Oggi pomeriggio con inizio alle ore 18 la Generali Futsal Ternana al Palazzetto dello Sport di Via Di Vittorio ha la possibilità di regalarsi e ...Questo sito usa i cookie di terze parti per migliorare i servizi e analizzare il traffico. Le info sulla tua navigazione sono condivise con queste terze parti. Navigando ne accetti l'uso dei cookie. A ...