N essuno alla sua età ha saltato così lungo. Quei numeri, 8.44, pure con la bava di vento che ha impedito l'omologazione (+2.2 m/s), gli sono rimasti dentro. Ma Mattia, il ragazzo delle Fiamme Oro che incontriamo in partenza per Hengelo, dove torna a gareggiare oggi dopo la misura boom di Savona, sa di essere solo all'inizio di una storia. 'L'8,44 è ...N essuno alla sua età ha saltato così lungo. Quei numeri, 8.44, pure con la bava di vento che ha impedito l'omologazione (+2.2 m/s), gli sono rimasti dentro. Ma Mattia, il ragazzo delle Fiamme Oro che incontriamo in partenza per Hengelo, dove torna a gareggiare oggi dopo la misura boom di Savona, sa di essere solo all'inizio di una storia. 'L'8,44 è ...

Furlani: “Se vinco l’Olimpiade nel lungo, torno all’alto” La Gazzetta dello Sport

Oggi la stellina azzurra a Hengelo dopo l’8.44 di Savona, record mondiale U20 non omologato per un soffio di vento: “Lo rifarò. Intanto zero alcol, tanti videogames e una nuova preparazione” ...MEETING SAVONA 2023 - Furlani vola nel lungo con 8,44 (ma vento a 2,2 m/s). Tortu non va oltre i 10''17 nei 100 metri, ottimo Sibilio al rientro nei 400 hs.