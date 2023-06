Francia | aggredito un bambino malato di cancro durante Ajaccio-OM

AJACCIO () - Ai fini della classifica Ajaccio - Marsiglia di Ligue 1 , ultima giornata di campionato, contava zero. Eppure la sfida, vinta dai padroni di casa 1 - 0, è stata rovinata sugli spalti da ......vergognoso innel corso del match tra Ajaccio e Marsiglia , valevole per la 38e ultima giornata di Ligue 1 2022/2023. Sulle tribune, i tifosi della squadra di casa hanno infattiun ...La partita valida per l'ultima giornata di Ligue 2 fra Bordeaux e Rodez è stata sospesa nel secondo tempo, dopo che un giocatore della squadra ospite, Lucas Buades, è statoda un ultrà dei ...

Giocatore aggredito mentre esulta per un gol, gara interrotta e poi ... Fanpage.it

Il piccolo tifoso di 8 anni indossava la maglia dell'OM e per questo lui e la sua famiglia sono stati aggrediti dai sostenitori di casa. Il club: "Atti vergognosi" ...Il governo di Giacarta propone una soluzione alla coreana per far tacere le armi in Ucraina, con referendum nei territori "contesi". Per Kiev e i ...