(Di domenica 4 giugno 2023) Un morto e molti feriti 04 giugno 2023 09:09 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ...

Un morto e molti feriti 04 giugno 2023 09:09sulla A16, bus finisce in una scarpata - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...... Bisaccia e Grottaminarda che stanno perlustrando l'area dell'per verificare la presenza ...Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Stragi del sabato sera, nei weekend del 2023 ...approfondimentosul Gran Sasso, morto escursionista 52enne©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incidenti e pericoli in montagna, i consigli del Soccorso alpino Dal ...

Fotogallery - Incidente sulla A16, bus finisce in una scarpata TGCOM

Entrambi viaggiavano sulla stessa moto: la donna è deceduta poco dopo lo schianto Genova. Grave incidente questo pomeriggio nelle gallerie che da Riva Trigoso portano a Moneglia, dove si sono scontrat ...GROSSETO – Si chiamava Fausto Rochira e aveva 47 anni l’uomo morto questa mattina in un incidente stradale con la sua moto. L’uomo era un dipendente civile del ministero della difesa, in servizio al ...