FOTO – Gosens | «Ora piena attenzione sull’ultimo capitolo della stagione»

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023) Robinha parlato dopo Torino-Inter, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 0-1. POST – Queste le parole e lapubblicate sul profilo Instagram di Robindopo Torino-Inter, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A vinta dalla squadra di Simone Inzaghi. “La Serie A si è conclusa nel miglior modo possibile. Ora! @inter“. Robin– InstagramFonte: Instagram RobinInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e ...