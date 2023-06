FOTO ? Dzeko esalta la vittoria ottenuta dall’Inter a Torino

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023) Edin, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo), elogia laconquistataall’ultima di Serie A contro il? L’Inter vince l’ultima di Serie A contro iled Edin, subentrato nella ripresa,gli ultimi tre punti della stagione guadagnati in campionato: «Ultima di Serie A =Forza Inter ». Edinsu InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati