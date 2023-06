FOTO ? Bastoni dopo Torino-Inter | «Ne manca soltanto una»

(Di domenica 4 giugno 2023)ha fatto registrare ai nerazzurri l’ultima vittoria stagionale in Serie A (vedi articolo): adesso neuna, importantissima, in Champions League come sottolineato da Alessandrosu Instagram. UNA? L’una stagione alquanto particolare, ha vinto ieri contro ilottenendo gli ultimi tre punti della stagione in Serie A. Adesso testa alla finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo). Come sottolineato su Instagram da Alessandro: «Neuna ».su Instagram-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Allenatore: Juric 5.5 Inter (3 - 5 - 2): Handanovic 7 (20' st Cordaz 7); Darmian 6, De Vrij 7,6.5 (21' st Acerbi sv); Dumfries 6, Gagliardini 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (10' st Barella 6), ...Autodifesa: i consigli di base anti violenza guarda leNordic Walking Non è una corsa, non è ... con l'aiuto di appositi, si muovono in modo opposto e alternato rispetto ai piedi. Durante ...8 E' successo di tutto ieri sera a Brescia (Ansa) , in occasione della partita di ritorno contro il Cosenza, valida per i play - out di ...nei confronti di alcuni calciatori con tanto die ...

Alessandro Bastoni sposa Camilla Bresciani: la festa del matrimonio. FOTO Sky Sport

Federico Dimarco e Alessandro Bastoni scherzano con il portiere sotto il post di Instagram dell’Inter. Alex Cordaz si è reso protagonista di una parata sensazionale contro il Torino. PRESTAZIONE – Il ...CAMILLA BRESCIANI - Dall’attacco alla difesa: un altro matrimonio dai colori nerazzurri. Stavolta a dire il fatidico “sì” è stato Alessandro Bastoni che il 31 maggio si è sposato con la storica fidanz ...