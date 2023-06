Formula E - Primo successo per la Maserati | vince Guenther

Leggi su quattroruote

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa volta ce l'ha fatta: Maximilianha conquistato pole position e vittoria di Gara 2 dell'ePrix di Jakarta, regalando allaRacing la prima storica vittoria nel Mondiale diE. Il tedesco è riuscito a mettere insieme una gara perfetta che l'ha visto dominare, tagliando il traguardo davanti alla Andretti di Jake Dennis e alla Jaguar di Mitch Evans. Weekend perfetto. Già nella giornata di ieri,era riuscito a conquistare la pole ma non era poi riuscito a contenere l'assalto di Wehrlein, che aveva portato la sua Porsche alla vittoria. Il tedesco dellaha dato sfoggio del suo talento in questa domenica indonesiana e la vittoria è la ciliegina sulla torta di un weekend in cui il pilota ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per pensare in grande. Il ...