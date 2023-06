Formula 1 | Leclerc parte dalla pitlane | il motivo

(Di domenica 4 giugno 2023)1, novità incredibili in vista del Gran Premio di Barcellona:, la decisione sorprendente svelata così. Le qualifiche di ieri sono state un autentico disastro per il pilota Ferrari, eliminato e costretto a partire19a posizione in questo Gran Premio spagnolo. Il francese non ha nascosto il proprio malumore per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Senior Performance Engineer della Ferrari secondo quanto riportato su Twitter da Luke Smith - giornalista della testata statunitense The Athletic - ha infatti confermato che Charles...... valevole come ottavo appuntamento della stagione di1 . Max Verstappen partirà davanti a ... Decisamente più indietro il compagno di scuderia Charles, addirittura 19° dopo una sessione ...BARCELLONA - Sostituzione del cambio per la Ferrari di Charlesa poche ore dal semaforo verde nel Gran Premio di Spagna, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2023 di1 . Il monegasco comincerà quindi dalla pit lane la gara sul circuito di ...

GP Spagna: nuovo cambio Leclerc, parte dalla pit-lane FormulaPassion.it

E' giunto il giorno della gara del GP di Spagna sul circuito di Montmelò, a Barcellona. Max Verstappen è ancora in pole position ed è il favorito numero uno per la vittoria, mentre Carlos Sainz ha una ...La Ferrari ha comunicato ufficialmente che Charles Leclerc prenderà il via del Gran Premio di Spagna dalla pit-lane. Dopo i problemi accusati in qualifica nella sessione FP1, conclusa in diciannovesim ...