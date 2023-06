Formazioni ufficiali Roma-Spezia | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 4 giugno 2023) per il match che chiude il campionato delle due squadre Comunicate ledi, match valido per l’ultima giornata di Serie A.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Celik; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti. Allenatore: José Mourinho.(3-5-2): Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Bourabia, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici.

Lecce - Bologna: le scelte dei due allenatori per il match che chiude il campionato delle due squadre Comunicate ledi Lecce - Bologna, match valido per l'...Milan - Verona,e dove vederla in TVIn programma alle 21 di domenica 4 giugno, Milan - Verona verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabili:MILAN (4 - 2 - 3 -...

Questi i 22 in campo al Via del Mare per l'ultimo turno di campionato. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. A disposizione: Bl ...