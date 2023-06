Formazioni ufficiali Milan-Verona | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Ledi, match della trentottesima e ultima giornata di. Già certo del quarto posto, ilvuole comunque chiudere al meglio la stagione e soprattutto salutare nel migliore dei modi una leggenda come Zlatan Ibrahimovic. Obiettivo tre punti invece per gli scaligeri, in lotta per non retrocedere. Di seguito le sceltedei due allenatori. Le: In attesa: In attesa SportFace.