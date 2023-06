(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – “Non si dovrebbetroppo sul Partito democratico. Né dalla landa un po’ desolata dell’opposizione, né dal prato fiorito del governo e della sua maggioranza. Un robusto partito di alternativa serve infatti al buon andamento della dialettica democratica. E serve anche a tenere in miglior forma un esecutivo che farebbe bene a non crogiolarsi troppo contando i voti guadagnati e le bandierine issate qua e là. Certo, il dato delle amministrative fa impressione. E i commenti del giorno dopo hanno aggiunto una cospicua quantità di sale sulle ferite del responso elettorale. Così, a questo punto, sparare a palle incatenate sul Nazareno diventa uno sport fin troppo praticato e per niente nobile. Quasi un invito a maramaldeggiare, a cui sarebbe bene non associarsi. Ora, chi scrive ha qualche ragione in più per non unirsi al coro dei critici. ...

Il risultato delle amministrative 2023 è netto e lascia spazio a discussioni. Al ballottaggio delle elezioni comunali il centrodestra ha ... Marco spara a zero sui dem 'Il Pd ha subito una ... Ospite in studio l'ex senatore Marco. 'C'è un momento in cui la saggezza centrista torna utile a tutti. Il vento di destra spira ovunque. Oggi la destra è una cosa vera. A me piace ma è ...

Follini: “Non infierire sul Pd ma Schlein prima o poi al bivio” L'Edicola del Sud

Marco Follini, ex senatore, e in passato parte integrante dell'avventura del Partito democratico critica la gestione dem e spara a zero sulla ...Come ha acutamente osservato Marco Follini in una lettera al direttore della Stampa (27 maggio), l'egemonia culturale va cercata prima della conquista del potere, o magari dopo. Mai durante. Durante, ...