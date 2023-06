(FRANCIA) - Ai fini della classifica- Marsiglia di Ligue 1 , ultima giornata di campionato, contava zero. Eppure la sfida, vinta dai padroni di casa 1 - 0, è stata rovinata sugli spalti da un gesto vergognoso: un bambino di 8 ...(FRANCIA) - Ai fini della classifica- Marsiglia di Ligue 1 , ultima giornata di campionato, contava zero. Eppure la sfida, vinta dai padroni di casa 1 - 0, è stata rovinata sugli spalti da un gesto vergognoso: un bambino di 8 ...

Follia in Ajaccio-Marsiglia: aggredito un bambino malato di cancro Corriere dello Sport

Buades provoca la curva rivale, un tifoso lo fa sbattere con la testa a terra: commozione cerebrale. In Corsica scontri tra i tifosi locali e quelli del Marsiglia: stasera non si gioca Alessandro sso ...Follia a Bordeaux: tifoso colpisce e provoca una commozione cerebrale a un giocatore avversario Caos in Francia durante la sfida tra Bordeaux e Rodez. La gara è stata prima sospesa e poi interrotta in ...