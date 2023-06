Foggia-Pescara | playoff Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 4 giugno 2023) Proseguono idiC, arrivati oramai alle semifinali. In una di queste si affrontano, che scenderanno in campo alle ore 20:30 allo stadio Zaccheria. Le due squadre si affronteranno con un unico obiettivo: strappare il pass per la finale e completare la scalata verso laB. I padroni di casa hanno dovuto eliminare prima l’Audace Cerignola in uno spettacolare derby e poi il Crotone. Gli ospiti, invece, hanno superato prima la Virtus Verona e successivamente l’Entella. Un percorso ricco di insidie, che nessuna delle duevorrà interrompere sul più bello. Le ultime da, con lee latv del ...

IL PROGRAMMA Ore 20.30Lecco - CesenaLe probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Dalmasco; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarjason, Frigerio, Pettermann, Schenetti, Costa; Peralta, Jacoponi.(4 - 3 - 3): Plizzari, ...

Firenze, 4 giugno 2023. Stasera sono in programma le partite di andata delle semifinali playoff di Serie C. In campo, alle 20:30, Foggia-Pescara e Lecco-Cesena. Le gare saranno trasmesse in streaming ...