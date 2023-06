Flixbus contro 5 auto | poi precipita in una scarpata sull’A16 Napoli-Canosa | un morto e 14 feriti Si cerca ancora sotto le lamiere

(Di domenica 4 giugno 2023) All’alba a Vallesaccarda, in provincia di Avellino: la vittima viaggiava su una delle vetture investite

... lungo l'autostrada A16 Napoli - Canosa , un bus con a bordo 38 passeggeri si è scontrato5 ... Il bus della linea "", partito da Lecce e diretto verso Roma - Tiburtina, trasportava 38 ...Ad essere interessate le zone della movida sanremese: piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via Nino […] Cronaca Genova In Primo Piano Genova,si schianta...Perché altrimenti tutti gli appelligli abbandoni sarebbero davvero solo parole vuote. A questo punto mi auguro che anchecambi idea".